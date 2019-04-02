В ООН сказали сколько людей будет на планете к 2100 году

До 2050 года численность мира достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек.

Об этом говорится в отчете Комиссии по народонаселению и развитию Организации объединенных наций.

Отмечается, что население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек.

"Рост численности населения и экономический рост привели к огромнейшему росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды", - сказала первый заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед.

В докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорится о том, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией.

Сейчас во всем мире средний уровень рождаемости - 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождений на женщину.

По прогнозам ООН, в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Что касается людей в возрасте 65 лет и старше, то их доля в общей численности населения растет.

Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке, а к 2050 году эти показатели увеличатся до 28% и 23%, соответственно.

Также ожидается, что за этот период доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне также увеличится — с нынешних 8 процентов до 18 процентов.

В Африке, где на сегодня самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%.

В отчете также говорится о том, что примерно 56% мирового населения живет в городах.

Отмечается, что почти весь прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей, на которых, по прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60% населения стран мира, а к 2050 году - примерно 68%.

Кроме того, Мохаммед отметила, что за последние 25 лет сократилось число людей, которые живут в условиях крайней нищеты, на 40% снились масштабы материнской смерти, существенно увеличилась продолжительность жизни людей.

Так, с 1994 года по 2019 год уровень смертности детей в возрасте до пяти лет сократился на 54%. Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году и к 2030 году увеличится примерно еще на 2 года.