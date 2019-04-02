В Одессе поймали на взятке консула Молдовы

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Вторник, 2 апреля 2019, 19:03

Консула Молдовы в Одессе Сергея Шептелича задержали во вторник молдавские сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального Центра по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщили в пресс-службе НЦБК, передает "Интерфакс-Украина".

Указывается, что перед задержанием силовики провели обыски в помещениях консульства и в квартире консула.

В сообщении отмечается, что консула подозревают в пассивной коррупции.

По данным следствия, 6 апреля 2018 консул Шептелич незаконно выдал гражданину одной из арабских стран визу длительного пребывания в Молдове сроком на 60 дней. За это он получил EUR 100.

В ходе предварительного следствия подозреваемый свою вину не признал. Консула доставили на родину, суд вынес решение о запрете на выезд из страны в течение 30 дней.

Если подозреваемый будет признан виновным, то ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц (около $ 2,9-5,8 тыс.), а также запрет на право занимать определенные должности на срок до пяти лет.

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Темы: Молдова международные отношения


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