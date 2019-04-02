Убийство сотрудника УГО: Печерский суд выпустил подозреваемого из-под стражи

Печерский суд Киева выпустил из-под стражи боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, Печерский суд Киева рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей (срок истекает 2 апреля –ред.), однако в положительном решении отказал.

"Суд огласил лишь результативную часть; в удовлетворении ходатайства отказал и избрал ему домашний арест с 23.00 до 6.00 с обязанностями. Полный текст постановления будет оглашен 5 апреля", – отметила Максимец.

Она отметила, что прокуратура с таким решением не согласна и готовит апелляцию.

Напомним: