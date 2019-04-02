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Убийство сотрудника УГО: Печерский суд выпустил подозреваемого из-под стражи

Вторник, 2 апреля 2019, 20:55

Печерский суд Киева выпустил из-под стражи боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, Печерский суд Киева рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей (срок истекает 2 апреля –ред.), однако в положительном решении отказал.

"Суд огласил лишь результативную часть; в удовлетворении ходатайства отказал и избрал ему домашний арест с 23.00 до 6.00 с обязанностями. Полный текст постановления будет оглашен 5 апреля", – отметила Максимец.

Она отметила, что прокуратура с таким решением не согласна и готовит апелляцию.

Напомним:

  • 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Подозреваемый в убийстве вместе с адвокатом впоследствии сам пришел в полицию.
  • Позже стало известно, что подозреваемым в убийстве 26-летнего мужчины на Печерске, который впоследствии сам сдался полиции, является боксер Петр Очеретяный.
  • Погибший - Василий Хмелюк, сотрудник Управления государственной охраны.
  • 4 января суд решил взять Очеретяного под стражу на два месяца с альтернативой залога.
  • 6 января Очеретяный вышел из СИЗО под залог в 600 тысяч гривен.
  • В то же время прокуратура выиграла апелляцию и 24 января его снова взяли под стражу. Сторона обвинения настаивала на рисках того, что Очеретяный может изменить внешность и сбежать.

Украинская правда
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