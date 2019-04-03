Ляшко "слил" в сеть личные телефоны Коломойского, Зеленского и гендиректора 1+1

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Среда, 3 апреля 2019, 01:42

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко опубликовал в сети номера мобильных телефонов владельца телеканала 1+1 Игоря Коломойского, гендиректора канала Александра Ткаченко и кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.

Как написал Ляшко в facebook, так он поступил, потому что кто-то из сотрудников телеканала опубликовал в сети его телефон.

"Какая-то идиотка с "Плюсов" слила мой номер телефона в интернет и уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня я с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко - вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!", - написал Ляшко.

К слову, примечательно, что на своем iPhone Ляшко использует русский интерфейс операционной системы.

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Темы: Ляшко Коломойский Зеленский СМИ


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