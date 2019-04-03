Цукерберг не гарантирует защиту от вмешательства в выборы Европарламента

Соцсеть Facebook гораздо лучше, чем в 2016 году, борется с вмешательством в выборы, но не может гарантировать, что сайт не будет использоваться для вмешательства в выборы в Европарламент в мае.

Об этом заявил генеральный директор Facebook Inc Марк Цукерберг, пишет Reuters.

После того, как российские тролли использовали Facebook и другие социальные сети, чтобы повлиять на выборы, которые неожиданно привели к власти Дональда Трампа в Соединенных Штатах, Facebook заявил, что предпринял усилия для защиты выборов в ЕС, которые пройдут 26 мая.

По требованию со стороны регуляторов ЕС сделать больше для защиты от иностранного вмешательства в предстоящие выборы ЕП, на прошлой неделе facebook ужесточил свои правила политической рекламы в Европе.

Цукерберг сказал, что с 2016 года было много важных выборов, которые были относительно чистыми и продемонстрировали меры, которые были приняты для их защиты.

"Мы, безусловно, добились большого прогресса ... Но нет, я не думаю, что кто-то может застраховать (от вмешательства – ред.) мир, где есть национальные государства, которые пытаются вмешаться в выборы, мы не можем сделать ни единой вещи и сказать "хорошо, теперь мы решили эту проблему", - сказал Цукерберг в интервью ирландскому национальному вещателю RTE.

"Это постоянная гонка вооружений, в которой мы постоянно наращиваем оборону, и эти изощренные правительства также развивают свою тактику", - добавил он.

Он также объявил, что планирует нарастить усилия по борьбе с дезинформацией в преддверии голосования и будет сотрудничать с немецким информационным агентством DPA, чтобы усилить проверку фактов.

"Здесь, в ЕС, к предстоящим выборам мы подготовили полный набор всех стратегий и инструментов, которые до сих пор очень хорошо работали на многих важных выборах, поэтому я достаточно уверен", - сказал Цукерберг во время визита в Дублин, где находится международная штаб-квартира Facebook.

"Но я думаю, что мы должны ожидать, что некоторые страны, которые пытаются вмешаться, они просто будут продолжать пытаться, поэтому мы должны оставаться на шаг впереди них и продолжать эту работу, чтобы оставаться впереди".

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