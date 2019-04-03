САП обвинила НАБУ в саботаже дел относительно хищений в оборонке

В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что работники Национального антикоррупционного бюро неоднократно нарушали законодательство при расследовании уголовных производств относительно хищений в оборонной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что 2 марта 2016 года детективы НАБУ внесли в ЕРДР сведения о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 УК Украины, по факту фиктивной поставки на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, среди которых и ООО "Оптимумспецдеталь", запчастей и комплектующих - всего на 56 млн грн.

В САП добавили, что сначала следствие двигалось очень активно, но начиная с сентября 2016 года - существенно замедлился.

"Несмотря на многочисленные указания прокуроров САП и проведенные совещания, позиция НАБУ осталась неизменной - дело не имеет перспективы и не будет доведено до суда, поскольку невозможно документально подтвердить постановку и снятие с учета на Харьковском бронетанковом заводе соответствующих комплектующих (лазерных прицелов), которые затем фигурантами дела были поставлены на тот же завод снова", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в то время в рамках производства силами одного детектива одновременно расследовалось несколько эпизодов, в том числе о поставке двигателей на Львовский бронетанковый завод, который затем успешно доведено до суда, но с июня 2017 года он уволился и дело осталось без должного расследования.

"В октябре 2017 года, детектив в указанном движимы получил новые указания прокуроров со сроком исполнения 2 месяца. Однако эти указания, в нарушение требований ст 2, 36 УПК Украины выполняются до сих пор", - заявили в антикоррупционной прокуратуре.

Сообщается, что во время заслушиваний состояния досудебного расследования указанного уголовного производства и других производств в сфере оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны процессуальным руководителям САП не давалась информация о переписке НАБУ по ГК "Укроборонпром" по вопросам, пока является предметом общеизвестного журналистского расследования.

"Этих документов или их копий также не было в материалах уголовных производств при их изучении прокурорами САП", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что отсутствие активной позиции по расследованию производств военной тематики наблюдается и в других уголовных делах НАБУ.

В частности, по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц Министерства обороны Украины и руководства ГП "Шепетовский ремонтный завод" при закупке 18 единиц 122-мм самоходных гаубиц 2 С1 "Гвоздика" (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Досудебное расследование в производстве осуществляется почти 3 года.

Сообщается, что прокурорами дважды предоставлялись письменные указания о проведении следственных (розыскных) и других процессуальных действий в уголовном производстве. И, несмотря на их неполное выполнение, детективами дважды принимались решения о закрытии уголовного производства.

В САП добавили, что также тормозилось дело по факту завладения должностными лицами дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" - Государственное расчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма "Укринмаш" и двух предприятий - нерезидентов средствами в размере более 6 млн гривен КП "Шосткинский казенный завод "Импульс" под реализацию военной продукции (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"Несмотря на то, что досудебное расследование продолжается почти год, проведения всех необходимых и возможных следственных действий, в результате ненадлежащего перевода запроса о международной правовой помощи до сих пор не получено ответов от международных партнеров", - говорится в сообщении.

Также недороследовано дело по факту растраты более 58 млн грн государственных средств при закупке топлива Министерством обороны Украины в ООО "Трейд Коммодити" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), из которого в отдельное производство выделено эпизод в одном из фигурантов дела.

Сообщается, что это производство остановлено на основании п.2 ч.1 ст.280 УПК Украины в связи с розыском подозреваемого.

В прокуратуре отметили, что соответствующие меры, предусмотренные ст. 281 УПК Украины, ст 6-8 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", детективом не организованы и не проведены, что создает условия для избежания уголовной ответственности лицом, которое подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

Также в ведомстве подчеркнули, что не расследовались еще ряд дел, среди которых растрата имущества КП "Киевский бронетанковый завод", совершенной должностными лицами этого предприятия путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

"Товароведческая экспертиза экспертами КНИИСЭ длится с 27.12.2017 по настоящее время и руководство подразделения НАБУ никоим образом не инициировало перед экспертами вопрос относительно ускорения проведения соответствующих экспертиз", - заявили в САП.

Кроме того, по данным ведомства, нет прогресса в деле по факту растраты, совершенной путем злоупотребления служебными лицами ГП "Житомирский бронетанковый завод" своим служебным положением в отношении государственного имущества мобилизационного резерва - 20 двигателей УТД-20 стоимостью 6888800 грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины). НАБУ до сих пор не проведен осмотр бронетехники, на которую, возможно, устанавливались указанные двигатели.

А также по факту растраты 382 тыс. грн государственных средств должностными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" путем завышения расходов на капитальный ремонт двигателей марки 5Д20-240 (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сообщается, что детективы НАБУ не провели ряд следственных действий, в частности временный доступ к документации по этому вопросу и допрос вероятно причастных лиц.

Кроме того, следствием не установлено детальных обстоятельств завладения имуществом ГП "Киевский бронетанковый завод" при поставках запчастей.

"За более года расследования вопрос о назначении соответствующих судебных экспертиз для оценки стоимости продукции и определения размера убытков остается нерешенным", - жалуются в САП.

"Заметим, что указанное уголовное производство, в нарушение требований ст 36, 40, 214 УПК Украины, длительное время вообще не принималось к производству детективами НАБУ и возвращалось в военную прокуратуру", -добавили в ведомстве.

В антикоррупционной прокуратуре подчеркнули, что такая позиция НАБУ во время расследований преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса стала возможной в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования.

Сообщается, что руководитель САП Назар Холодницкий обратился в Совет общественного контроля НАБУ с требованием принять соответствующие меры реагирования на выявленные факты нарушений законов детективами Бюро.