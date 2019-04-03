В Киеве отключат отопление через 3 дня

В Киеве официально завершится отопительный сезон с 6 апреля, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"По информации, которую предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже из 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также отметил, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих учреждений.

По его словам, в течение отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" выявило и устранило почти 6 тысяч повреждений тепловых сетей.

Решение об окончании отопительного сезона принимается при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд не опускается ниже 8 градусов тепла.

1 апреля отопления отключили в Одессе.