Глава Немецкого футбольного союза подал в отставку из-за подарка Суркиса

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель ушел в отставку из-за обвинений в сокрытии доходов и получении дорогих часов от Григория Суркиса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в последнее время Гринделя жестко критиковали в СМИ, и это поставило под сомнение честность футбольного функционера.

В частности, в журнале Spiegel вышла статья о незадекларированных 78 тысячах евро, которые Гриндель получил от одного из подрядчиков Немецкого футбольного союза – компании DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft.

Еще больший резонанс получил скандал из-за дорогих часов, которые Гриндель получил от украинского олигарха Григория Суркиса.

В начале недели газета Bild написала, что несколько лет назад Суркис подарил Гринделю часы стоимостью примерно 6 тысяч евро. А тот эти часы не задекларировал, и сказал, что считает это сугубо частным подарком. Позже Гриндель все же извинился за решение взять ценные часы.

С Суркисом, который в течение 12 лет занимал должность главы Федерации футбола Украины, Гринделя связывала совместная работа в исполкоме УЕФА.

Гриндель руководил Немецким футбольным союзом почти три года – с апреля 2016 года.

До этого он был финансовым директором союза, депутатом Бундестага и журналистом немецкого вещателя ZDF. Несмотря на скандалы, он пока сохраняет свои должности в УЕФА и ФИФА.

Отныне Немецким футбольным союзом будут руководить его два вице-президента Райнер Кох и Райнхард Раубалль. Нового президента изберут на съезде 27 сентября.