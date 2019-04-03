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Глава аппарата суда Киева подделал десятки дел и отделался штрафом

Среда, 3 апреля 2019, 11:44

Бывший руководитель аппарата Дарницкого районного суда в течение двух лет подрабатывал судебные решения и получил за это 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщает платформа "Опендатабот" со ссылкой на приговор суда.

Речь идет об Алексее Медведеве.

Всего с 2015 по 2017 год он подделал 22 судебных решения, большинство из которых касались недвижимого имущества.

Руководителя аппарата оштрафовали всего на 17 тысяч гривен за подделку документов и незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота. Он признал вину и пошел на сделку со следствием.

При этом поддельные решения остались неизмененными в реестре.

Медведев участвовал в незаконном завладении недвижимостью. Для этого к реальному архивному делу добавлялась новая информация, которая не касалась этого судебного решения.

Например, в оригинале это было судебное дело об административном нарушении, а к нему добавляли документы о споре между двумя физическими лицами относительно недвижимости.

На основе этих решений государственные регистраторы имели основания для перерегистрации недвижимости.

Платформа "Опендатабот" утверждает, что Медведев таким образом создал возможность для мошеннических действий, которые обходились жертвам в миллионы гривен, и приводит полный перечень поддельных решений.

Как объяснили "Украинской правде" в прокуратуре Киева, человек в процессе следствия признал вину, заключил сделку со следствием и активно способствовал "в раскрытии других уголовных преступлений и участников этой преступной схемы".

"Так, сегодня благодаря показаниям экс-сотрудника суда разоблачены и объявлено подозрения еще 2 фигурантам. Также продолжается расследование в отношении лиц, которые изготавливали и передавали ему поддельные решения", – отметила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Правоохранители говорят, что заключенное с Медведевым соглашение полностью соответствует требованиям закона: мужчине назначили максимальный размер штрафа, предусмотренный за его преступления, и лишили права занимать определенные должности на 1 год.

Темы: суд
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