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НАБУ приводит обыск в Агентстве по розыску активов

Среда, 3 апреля 2019, 13:00

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещении Агентства по розыску и менеджмента активов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму свыше 9,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении. 

 
Фото с Facebook TrueKiev

Отмечается, что в рамках этого же производства исследуют обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3,6 миллиарда гривен группы предприятий ООО "Росток-Холдинг". 

 
Фото с Facebook TrueKiev

Предварительная правовая квалификация дела – ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) УК.

"Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть реализованы с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обыски проходят на основании постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева и под процессуальным руководством прокуроров САП.

Ранее руководство "Росток-Холдинга" заявляло о рейдерском захвате успешного аграрного предприятия.

Согласно сообщению АРМА, с 7 июля 2018 года харьковская полиция открыла производство по ч. 4 ст. 190 (присвоение чужого имущества в особо крупных размерах) УК.

После этого судьи Харьковского районного суда наложили арест на имущество предприятий группы "Росток-Холдинг".

АРМА отмечает, что в данных уголовных производствах все арестованное имущество признано вещественными доказательствами – "объектами, которые были орудием совершения уголовного преступления, содержат сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства".

30 ноября 2018 года следственные судьи Харьковского райсуда передали активы "Росток-Холдинг" в управление АРМА.

"Соответственно, управление АРМА этими активами является деятельностью по выполнению четырех судебных решений, с целью содействия следователям, прокурорам и судьям в достижении задач уголовного судопроизводства. Кроме того, все активы являются объектами возможной будущей конфискации в доход государства", - объясняли в январе в АРМА.

Украинская правда
Темы: НАБУобыскикоррупция
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