"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения
НАК "Нафтогаз Украины" еще с 1 апреля 2019 года снизил цену на газ для населения с 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб., то есть на 17 копеек за кубометр.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Мы уже выполнили сегодняшнее поручение премьер-министра и с 1 апреля продаем газ населению по цене ниже 8,55 грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что население, которое покупает газ напрямую у "Нафтогаза", с начала апреля покупает газ на 17 копеек дешевле.
В частности, НАК еще 19 марта опубликовал ценовые предложения на газ с 1 апреля 2019 года для потребителей.
"В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы", - отметили тогда в НАК.
"Учитывая это, "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" составит 8,38 грн за куб. м вместо 8, 55 грн за куб. м", - говорится в пояснении.
В то же время, промышленные потребители "Нафтогаза" будут покупать газ на условиях предоплаты, по цене 5990 грн/тыс.куб.м.
В компании утверждают, что им удалось снизить цену на газ за счет снижения собственной маржи.
"Повлиять на маржу других компаний-поставщиков мы не можем, это частные компании", - пояснили в НАК.
Кроме того, в "Нафтогазе" утверждают, что обязаны продавать газ компаниям-поставщикам по цене, установленной в постановлении №867, поэтому призывают Кабмин отменить "существующий режим ПСО и убрать посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой Нафтогаз и бытовыми потребителями".
В то же время, в "Нафтогазе" заявляют, что не принимали участия в разработке документа, на который ссылается правительство, и им еще неизвестно, о чем в нем говорится.
Напомним:
- 3 апреля Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" установить цену на газ для населения ниже 8,55 гривен за кубометр.
- Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил отказаться от регулируемых правительством цен на газ для населения.
- По словам главы НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена импортного газа составит примерно 8380 грн за тыс. кубометров.
- В то же время, согласно постановлению о ВСО, цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1000 кубометров с 1 мая 2019 года, а с 1 января 2020 - до 12314 гривен.
- Кабмин 19 октября 2018 года принял решение с 1 ноября 2018 повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.