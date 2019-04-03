"Нафтогаз" уже снизил цену на газ для населения

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Среда, 3 апреля 2019, 13:55

НАК "Нафтогаз Украины" еще с 1 апреля 2019 года снизил цену на газ для населения с 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб., то есть на 17 копеек за кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Мы уже выполнили сегодняшнее поручение премьер-министра и с 1 апреля продаем газ населению по цене ниже 8,55 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что население, которое покупает газ напрямую у "Нафтогаза", с начала апреля покупает газ на 17 копеек дешевле.

В частности, НАК еще 19 марта опубликовал ценовые предложения на газ с 1 апреля 2019 года для потребителей.

"В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы", - отметили тогда в НАК.

"Учитывая это, "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" составит 8,38 грн за куб. м вместо 8, 55 грн за куб. м", - говорится в пояснении.

В то же время, промышленные потребители "Нафтогаза" будут покупать газ на условиях предоплаты, по цене 5990 грн/тыс.куб.м.

В компании утверждают, что им удалось снизить цену на газ за счет снижения собственной маржи.

"Повлиять на маржу других компаний-поставщиков мы не можем, это частные компании", - пояснили в НАК.

Кроме того, в "Нафтогазе" утверждают, что обязаны продавать газ компаниям-поставщикам по цене, установленной в постановлении №867, поэтому призывают Кабмин отменить "существующий режим ПСО и убрать посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой Нафтогаз и бытовыми потребителями".

В то же время, в "Нафтогазе" заявляют, что не принимали участия в разработке документа, на который ссылается правительство, и им еще неизвестно,  о чем в нем говорится.

Напомним: 

  • 3 апреля Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" установить цену на газ для населения ниже 8,55 гривен за кубометр.
  • Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил отказаться от регулируемых правительством цен на газ для населения.
  • По словам главы НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена импортного газа составит примерно 8380 грн за тыс. кубометров.
  • В то же время, согласно постановлению о ВСО, цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1000 кубометров с 1 мая 2019 года, а с 1 января 2020 - до 12314 гривен.
  • Кабмин 19 октября 2018 года принял решение с 1 ноября 2018 повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Украинская правда

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Темы: газ


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