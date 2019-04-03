Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения

Среда, 3 апреля 2019, 13:55
Нафтогаз снизил цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" еще с 1 апреля 2019 года снизил цену на газ для населения с 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб., то есть на 17 копеек за кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Мы уже выполнили сегодняшнее поручение премьер-министра и с 1 апреля продаем газ населению по цене ниже 8,55 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что население, которое покупает газ напрямую у "Нафтогаза", с начала апреля покупает газ на 17 копеек дешевле.

В частности, НАК еще 19 марта опубликовал ценовые предложения на газ с 1 апреля 2019 года для потребителей.

"В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы", - отметили тогда в НАК.

"Учитывая это, "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" составит 8,38 грн за куб. м вместо 8, 55 грн за куб. м", - говорится в пояснении.

В то же время, промышленные потребители "Нафтогаза" будут покупать газ на условиях предоплаты, по цене 5990 грн/тыс.куб.м.

В компании утверждают, что им удалось снизить цену на газ за счет снижения собственной маржи.

"Повлиять на маржу других компаний-поставщиков мы не можем, это частные компании", - пояснили в НАК.

Кроме того, в "Нафтогазе" утверждают, что обязаны продавать газ компаниям-поставщикам по цене, установленной в постановлении №867, поэтому призывают Кабмин отменить "существующий режим ПСО и убрать посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой Нафтогаз и бытовыми потребителями".

В то же время, в "Нафтогазе" заявляют, что не принимали участия в разработке документа, на который ссылается правительство, и им еще неизвестно,  о чем в нем говорится.

Напомним: 

  • 3 апреля Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" установить цену на газ для населения ниже 8,55 гривен за кубометр.
  • Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил отказаться от регулируемых правительством цен на газ для населения.
  • По словам главы НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена импортного газа составит примерно 8380 грн за тыс. кубометров.
  • В то же время, согласно постановлению о ВСО, цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1000 кубометров с 1 мая 2019 года, а с 1 января 2020 - до 12314 гривен.
  • Кабмин 19 октября 2018 года принял решение с 1 ноября 2018 повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Украинская правда
Темы: газНефтегазтарифы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
газ
ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: