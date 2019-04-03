Смешко не поддержит Порошенко во втором туре и пойдет в Раду

Экс-кандидат в президенты и экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что он и его политсила "Сила и честь" не будут поддерживать действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Действующее политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем", - написал он.

"О многочисленных вопросах "как вы теперь распорядитесь своей электоральной поддержкой?". Отвечаю: Украиной и моим соотечественниками, избирателями и потенциальными сторонниками никогда не торговал и торговать не буду. Никаких должностей в правительстве не искал и не ищу, никаких переговоров на эти темы ни с кем не веду", - добавил Смешко.

Он также высказался относительно кандидата Владимира Зеленского.

"Откровенно говорю: знаю только талантливого актера Зеленского. Имею человеческую симпатию к его таланту. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю. Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов - по обстоятельствам. За малейшее зло против вашей родине и вашей семьи", - написал он.

Смешко также добавил, что его партия будет идти на выборы в парламент.

"Во-вторых, почти один миллион двести тысяч избирателей (более 6% общего числа голосов), которые проголосовали за нашу программу - это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, непременно войдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах", - написал он.

Напомним: