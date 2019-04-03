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На выходных в центре Киева перекроют движение для машин

Среда, 3 апреля 2019, 17:50

В Киеве в выходные дни 6-7 апреля на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафона, а также чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций с полумарафона.

Соответствующее распоряжение размещено во вторник на сайте Киевсовета.

7 апреля с 08:00 до 14:40 мероприятия продлятся по маршрутам:

на 21 км Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Игоревская - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) - улица Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь;

на 10 км Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

На время проведения мероприятий движение указанными улицами будет запрещено.

Кроме того, в связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади и прилегающих улицах, а именно: улицы Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской), Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улице Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской), улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской).

Темы: Киевдороги
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