Зеленский поставил Порошенко на счетчик: хочет дебатов на Олимпийском
Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с действующим президентом Петром Порошенко.
Обращение опубликовали в официальной группе "Команда Зеленского" в Facebook.
"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году (тогда Порошенко не стал дебатировать с Юлией Тимошенко - ред.)", - сказал он, озвучив при этом ряд условий.
"Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.
Он также хочет, чтобы в знак уважения к трети граждан Украины Порошенко публично сказал, что "дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским".
"Даю вам 24 часа. Думай-те", - сказал Зеленский.
В то же время в группе команды Зеленского появился счетчик обратного отсчета, который отсчитывает 24 часа.
Пресс-секретарь президента и другие сотрудники АП, с которыми попыталась связаться "Украинская правда", не отвечают на запрос относительно обращения Зеленского.
Напомним:
- Перед первым туром Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийты на дебаты, однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", - сказала короткую речь и ушла.
- Действующий президент Петр Порошенко на словах готов принять участие в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским.
- В сети запустили "дебаты-челлендж", в котором украинцев призывают простимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах.
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