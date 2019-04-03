Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГИЛ
Среда, 3 апреля 2019, 22:27
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей речи упомянул Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористов ИГИЛ, когда говорил о терроризме в мире и поддержал увеличение расходов на оборону.
Об этом сообщает издание The Hill.
"В идеальном мире нам не нужно было бы тратить деньги на оборону, но мы не живем в идеальном мире", - сказал Столтенберг.
"Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталин не мог быть остановлен словами. ИГИЛ нельзя было остановить диалогом", - подчеркнул генсек НАТО.
В своей речи он упомянул террористические нападения 22 июля 2011 года в Норвегии и назвал их "самым темным днем своей жизни".
Напомним:
- 22 июля 2011 года норвежец Андерс Беринг Брейвик совершил две террористические атаки. Сначала он заложил бомбу в правительственном квартале вблизи здания канцелярии премьер-министра и одного из министерств. Тогда погибли 8 человек и еще 15 были ранены.
- Через пару часов Брейвик расстрелял 68 человек на острове Утея в лагере молодежной организации Норвежской рабочей партии.
Украинская правда