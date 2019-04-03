Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГИЛ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей речи упомянул Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористов ИГИЛ, когда говорил о терроризме в мире и поддержал увеличение расходов на оборону.

Об этом сообщает издание The Hill.

"В идеальном мире нам не нужно было бы тратить деньги на оборону, но мы не живем в идеальном мире", - сказал Столтенберг.

"Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталин не мог быть остановлен словами. ИГИЛ нельзя было остановить диалогом", - подчеркнул генсек НАТО.

В своей речи он упомянул террористические нападения 22 июля 2011 года в Норвегии и назвал их "самым темным днем ​​своей жизни".

Напомним: