Комитет Сената США утвердил резолюцию против агрессии РФ в Черном море

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Четверг, 4 апреля 2019, 05:43

Комитет по иностранным делам Сентай США утвердил и рекомендовал к одобрению резолюцию, призывающую обеспечить свободу навигации в Черном море и поддерживает отмену газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Отмечается, что соавторами резолюции стали около семи десятков сенаторов от Демократической и Республиканской партий.

"В документе законодатели призывают президента США предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку нашей стране в сфере безопасности, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, сенаторы призывают Трампа к безотлагательному проведению совместной с союзниками США операции для обеспечения свободы навигации в Черном море.

Целью этой операции сенаторы называют демонстрацию поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря.

Также законодатели США обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны.

"Санкции против РФ, которые является непосредственным следствием действий властей этой страны, продолжают действовать и усиливаться, пока российское поведение должным образом не изменится", - подчеркиватся в документе.

"Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европарламента от 12 декабря 2018 года, осуждающую российскую агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока - 2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы", - отмечает посольство Украины в США.

Украинская правда

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Темы: США Росcия Черное море


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