Зеленский выиграл первый тур: посчитано 100% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов, шоумен Владимир Зеленский побеждает в первом туре президентских выборов с результатом 30,24%.

Соответствующие предварительные результаты есть на сайте ЦИК.

Действующий глава государства Петр Порошенко – на втором месте с рейтингом 15,95% электоральной поддержки. Таким образом эти два кандидата встретятся во втором туре, который должны объявить после того, как ЦИК примет все протоколы в бумажном виде.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов.

Финальные цифры других кандидатов в президенты таковы: Юрий Бойко 11,.67%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко – 6,91%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6, 04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,48%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул – 4,15%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский – 1,62%.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов каждый.

Напомним: