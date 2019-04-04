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Зеленский выиграл первый тур: посчитано 100% бюллетеней

Четверг, 4 апреля 2019, 07:12
Зеленский выиграл первый тур: посчитано 100% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов, шоумен Владимир Зеленский побеждает в первом туре президентских выборов с результатом 30,24%.

Соответствующие предварительные результаты есть на сайте ЦИК.

Действующий глава государства Петр Порошенко – на втором месте с рейтингом 15,95% электоральной поддержки.

Таким образом эти два кандидата встретятся во втором туре, который должны объявить после того, как ЦИК примет все протоколы в бумажном виде.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов.

Финальные цифры других кандидатов таковы: Юрий Бойко 11,.67%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко – 6,91%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6, 04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,48%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул – 4,15%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский – 1,62%.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов каждый.

Результаты первого тура
Результаты первого тура
Детальнее тут

Всего в голосовании приняли участие 18 893 879 человек. 1,18% избирательных бюллетеней признаны недействительными.

Последней завершила вносить данные протоколов Киевская область, а именно территориальный избирательный округ №94 (города Васильков и Обухов, Васильковский и Обуховский районы).

Напомним:

  • Национальный экзит-пол предсказывал Зеленскому 30,6%, Порошенко -17,8%.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах 19 апреля.
  • Согласно соцопросам , проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ЗеленскийПорошенкоЦИКвиборы
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