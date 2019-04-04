Зеленский выиграл первый тур: посчитано 100% бюллетеней
Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов, шоумен Владимир Зеленский побеждает в первом туре президентских выборов с результатом 30,24%.
Соответствующие предварительные результаты есть на сайте ЦИК.
Действующий глава государства Петр Порошенко – на втором месте с рейтингом 15,95% электоральной поддержки.
Таким образом эти два кандидата встретятся во втором туре, который должны объявить после того, как ЦИК примет все протоколы в бумажном виде.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов.
Финальные цифры других кандидатов таковы: Юрий Бойко 11,.67%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко – 6,91%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6, 04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,48%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул – 4,15%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский – 1,62%.
Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов каждый.
Всего в голосовании приняли участие 18 893 879 человек. 1,18% избирательных бюллетеней признаны недействительными.
Последней завершила вносить данные протоколов Киевская область, а именно территориальный избирательный округ №94 (города Васильков и Обухов, Васильковский и Обуховский районы).
Напомним:
- Национальный экзит-пол предсказывал Зеленскому 30,6%, Порошенко -17,8%.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах 19 апреля.
- Согласно соцопросам , проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.