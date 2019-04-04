В Киеве взорвался автомобиль – мужчина в тяжелом состоянии

В Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина получил ранения.

Об этом сообщает утром 4 апреля полиция Киева.

Около 2 часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Вильямса взорвалась машина. На вызов выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и врачи.

"На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденное транспортное средство "Шевроле Эванда", принадлежащий местной жительнице. По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения", – говорится в сообщении.

"Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – информирует полиция.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления и прилегающую территорию для установления всех обстоятельств и очевидцев происшествия.