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Оккупанты влепили "украинским диверсантам" 14 лет колонии

Четверг, 4 апреля 2019, 10:23
Оккупанты влепили украинским диверсантам 14 лет колонии

Севастопольский городской суд приговорил двух жителей Севастополя Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых ФСБ считает агентами украинских спецслужб, к 14 годам  лишения свободы в колонии строгого режима.

Такое решение суд вынес 4 апреля, сообщает "Интерфакс".

Адвокат Дудки Сергей Легостов добавил, что обоим осужденным назначили также штрафы.

"Дудке – 350 тысяч рублей, Бессарабову – 300 тысяч рублей. Дали обоим 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, без тюрьмы", - сказал защитник.

Он добавил, что осужденные не признают своей вины, и будут обжаловать приговор.

"Дудка и Бессарабов не признавали и не признают своей вины, они считают дело сфальсифицированным", - заявил Легостов.

Напомним:

  • Гособвинение запросило для Дудки 15 лет лишения свободы, для Бессарабова – 14 лет и 10 месяцев, а также штраф в 500 тысяч рублей для каждого. Первые четыре года прокурор предлагал содержать севастопольцев в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.
  • 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос"​ Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку.
  • Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.
  • 16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).
  • 31 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.
  • Дудку и Бессарабова обвиняют в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова, в ноябре 2016 года, назвав их участниками диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины.
  • По версии российских спецслужб, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. У подозреваемых изъяли оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.
  • Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками. Сами они свою вину также отрицают.
  • Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к 5 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

Темы: Крымсудправа человека
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