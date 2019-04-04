Оккупанты влепили "украинским диверсантам" 14 лет колонии

Севастопольский городской суд приговорил двух жителей Севастополя Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых ФСБ считает агентами украинских спецслужб, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Такое решение суд вынес 4 апреля, сообщает "Интерфакс".

Адвокат Дудки Сергей Легостов добавил, что обоим осужденным назначили также штрафы.

"Дудке – 350 тысяч рублей, Бессарабову – 300 тысяч рублей. Дали обоим 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, без тюрьмы", - сказал защитник.

Он добавил, что осужденные не признают своей вины, и будут обжаловать приговор.

"Дудка и Бессарабов не признавали и не признают своей вины, они считают дело сфальсифицированным", - заявил Легостов.

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