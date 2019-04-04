Команда Порошенко распространила фейк о дебатах-ролике Зеленского

20854 просмотра
Четверг, 4 апреля 2019, 11:16

Сразу несколько членов команды действующего президента Петра Порошенко распространили в соцсети фейк о победителе первого тура выборов Владимире Зеленском.

Первый вице-спикер Верховной Рады, которая избиралась от БПП, Ирина Геращенко и два депутата от БПП Мария Ионова и Владимир Арьев опубликовали посты, в которых утверждали, что корпоративные права на видеоролик Зеленского о дебатах на НСК "Олимпийский" принадлежат российской компании.

"Еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России.  Kedoo_Entertainment_Russia – фирмочка, которая имеет корпоративные права на ролик на НАШЕМ стадионе. Что следующее? Российские танки в Киеве по приглашению любителя Раши? А че, хароший ролик можно будет снять", - написала Геращенко. 

Она также опубликовала скриншот, который якобы должен был свидетельствовать о правдивости ее слов. 

 

Подобный пост написал и нардеп от БПП Владимир Арьев.

"Хотите узнать у кого авторские права на избирательные агитки Зе? Правда, интересно? Избирательная кампания, наверное, того же авторства. Стиль выдает", - написал Арьев в Twitter. 

 

Также, вероятно, подобное сообщение писала и депутат от БПП Мария Ионова, поскольку сейчас на ее странице есть пост о том, что она "против ложных новостей", поэтому "удаляю". 

 

Свое сообщение о российской фирме, которой якобы продался Зеленский, удалила и Ирина Геращенко.

"К фейкам и аферистам отношусь отрицательно. Поэтому фейки удаляю и признаю, если был фейк. PS. Это о дорогом и пафосном ролике Зе о стадионе. Его снимали местные продакшн, как выяснилось, а РФ – компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах", - написала Геращенко, но не назвала стоимости ролика.

Она добавила, что юрист Ольга Деркач, которая является профессионалом в авторском праве, пояснила, что "это фиктивный правообладатель, робот, который автоматически забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ".

Сейчас доступен только пост Арьева в Twitter.

Накануне фейк про "русскую фирму" опубликовал в Facebook Андрей Дзиндзя.

"Шикарно, покажите это сторонникам Зеленского. Владельцем видеоконтента Зеленского является Кремль! Компания "Kedoo_Entertainment_Russia" является партнером канала "60 минут по горячим следам". Именно эти два партнера указаны авторами прав на видео Зеленского! Проверил на собственном ютуб-канале!" - написал он. 

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 Зеленский Геращенко Арьев


powered by lun.ua
По теме
В ЦИК о дебатах на "Олимпийском": Кандидаты плохо читали закон 4 апреля 2019, 11:35
"Зе! Команда" ответила соратникам Порошенко на "беспомощную" дискредитацию 4 апреля 2019, 11:33
Гриценко хочет, чтобы Порошенко ушел, а по Зеленскому взвешивает риски 4 апреля 2019, 10:13
Все новости
Главные новости
Взорванный в Киеве автомобиль принадлежал разведчику – источник
Батл между кандидатами. Все детали
"Зе! Команда" ответила соратникам Порошенко на "беспомощную" дискредитацию
Оккупанты влепили "украинским диверсантам" 14 лет колонии
Все новости
еда

11 обработанных продуктов, которые диетологи не считают вредными

социум

Что такое аутизм и чем такие люди особенные?

Фото

Как голосовали кандидаты в президенты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів