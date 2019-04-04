Команда Порошенко распространила фейк о дебатах-ролике Зеленского

Сразу несколько членов команды действующего президента Петра Порошенко распространили в соцсети фейк о победителе первого тура выборов Владимире Зеленском.

Первый вице-спикер Верховной Рады, которая избиралась от БПП, Ирина Геращенко и два депутата от БПП Мария Ионова и Владимир Арьев опубликовали посты, в которых утверждали, что корпоративные права на видеоролик Зеленского о дебатах на НСК "Олимпийский" принадлежат российской компании.

"Еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России. Kedoo_Entertainment_Russia – фирмочка, которая имеет корпоративные права на ролик на НАШЕМ стадионе. Что следующее? Российские танки в Киеве по приглашению любителя Раши? А че, хароший ролик можно будет снять", - написала Геращенко.

Она также опубликовала скриншот, который якобы должен был свидетельствовать о правдивости ее слов.

Подобный пост написал и нардеп от БПП Владимир Арьев.

"Хотите узнать у кого авторские права на избирательные агитки Зе? Правда, интересно? Избирательная кампания, наверное, того же авторства. Стиль выдает", - написал Арьев в Twitter.

Также, вероятно, подобное сообщение писала и депутат от БПП Мария Ионова, поскольку сейчас на ее странице есть пост о том, что она "против ложных новостей", поэтому "удаляю".

Свое сообщение о российской фирме, которой якобы продался Зеленский, удалила и Ирина Геращенко.

"К фейкам и аферистам отношусь отрицательно. Поэтому фейки удаляю и признаю, если был фейк. PS. Это о дорогом и пафосном ролике Зе о стадионе. Его снимали местные продакшн, как выяснилось, а РФ – компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах", - написала Геращенко, но не назвала стоимости ролика.

Она добавила, что юрист Ольга Деркач, которая является профессионалом в авторском праве, пояснила, что "это фиктивный правообладатель, робот, который автоматически забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ".

Сейчас доступен только пост Арьева в Twitter.

Накануне фейк про "русскую фирму" опубликовал в Facebook Андрей Дзиндзя.

"Шикарно, покажите это сторонникам Зеленского. Владельцем видеоконтента Зеленского является Кремль! Компания "Kedoo_Entertainment_Russia" является партнером канала "60 минут по горячим следам". Именно эти два партнера указаны авторами прав на видео Зеленского! Проверил на собственном ютуб-канале!" - написал он.