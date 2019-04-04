Во время сессионного заседания Киевского городского совета 4 апреля активисты сфотографировали нескольких депутатов, в частности от партии "Батькивщина", с наклейками на телефоне "Зе! Команда".

Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что с такой наклейкой удалось сфотографировать депутата "Батькивщины" Татьяну Мелихову, которая была на этих выборах доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Сообщается, что кроме Мелиховой активисты зафиксировали с аналогичной наклейкой еще одного депутата-прогульщика от "Батькивщины" Сергея Рымаренко.

фото ЧЕСНО

Напомним