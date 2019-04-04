Несколько депутатов Киевсовета "поЗеленели": демонстрируют символику Зеленского
5452 просмотра 5452 просмотра
Четверг, 4 апреля 2019, 13:30
Во время сессионного заседания Киевского городского совета 4 апреля активисты сфотографировали нескольких депутатов, в частности от партии "Батькивщина", с наклейками на телефоне "Зе! Команда".
Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО".
Отмечается, что с такой наклейкой удалось сфотографировать депутата "Батькивщины" Татьяну Мелихову, которая была на этих выборах доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
Сообщается, что кроме Мелиховой активисты зафиксировали с аналогичной наклейкой еще одного депутата-прогульщика от "Батькивщины" Сергея Рымаренко.
Напомним
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая попала в тройку лидеров президентской гонки 2019 года, заявила, что не будет брать на себя ответственность и не будет давать советов, кого из кандидатов стоит поддержать во втором туре.
- Во второй тур президентских выборов вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24% избирателей, и Петр Порошенко - 15,95%.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua