Несколько депутатов Киевсовета "поЗеленели": демонстрируют символику Зеленского

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Четверг, 4 апреля 2019, 13:30

Во время сессионного заседания Киевского городского совета 4 апреля активисты сфотографировали нескольких депутатов, в частности от партии "Батькивщина", с наклейками на телефоне "Зе! Команда".

Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что с такой наклейкой удалось сфотографировать депутата "Батькивщины" Татьяну Мелихову, которая была на этих выборах доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Сообщается, что кроме Мелиховой активисты зафиксировали с аналогичной наклейкой еще одного депутата-прогульщика от "Батькивщины" Сергея Рымаренко.

 
фото ЧЕСНО

Напомним

  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая попала в тройку лидеров президентской гонки 2019 года, заявила, что не будет брать на себя ответственность и не будет давать советов, кого из кандидатов стоит поддержать во втором туре.
  • Во второй тур президентских выборов вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24% избирателей, и Петр Порошенко - 15,95%.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Украинская правда

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Темы: Киев Зеленский


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