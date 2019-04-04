Во время сессионного заседания Киевского городского совета 4 апреля активисты сфотографировали нескольких депутатов, в частности от партии "Батькивщина", с наклейками на телефоне "Зе! Команда".

Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что с такой наклейкой удалось сфотографировать депутата "Батькивщины" Татьяну Мелихову, которая была на этих выборах доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

"Ну и что, что Юлия Владимировна сказала. А это моя личная позиция", - прокомментировала "ЧЕСНО" Мелихова.

Сообщается, что кроме Мелиховой активисты зафиксировали с аналогичной наклейкой еще одного депутата-прогульщика от "Батькивщины" Сергея Рымаренко.

фото ЧЕСНО

Отмечается, что уже после публикации этой новости журналисту ЧЕСТНО перезвонил депутат Игорь Галайчук и прокомментировал, что он не наклейки с Зеленского, а просто попал на фото в окружении коллег по фракции, такие наклейки имеют.

Позже Мелихова написала пост на своей странице в Facebook, в котором намекнула, будто не сразу заметила наклейку на своем телефоне и как будто бы это была "чья-то неудачная шутка".

"Всем доброго дня! Хочу внести ясность в ситуацию по поводу фото с "Зе-наклейками" на телефонах некоторых депутатов Киевсовета, которое распространяется по сети. Эти наклейки были сняты сразу после того, как были замечены владельцами телефонов. Чья-то неудачная шутка был подхвачена и раздута", - утверждает депутат.

При этом Мелихова открестилась от поддержки Зеленского:

"Так вот, для тех, кто пытается "перекрасить" меня лично в зеленый цвет, заявляю: Я не поддерживаю ни одного кандидата, кроме Тимошенко Юлии Владимировны!"

Напомним: