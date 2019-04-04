Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Агентство Moody's дало прогноз на случай победы Зеленского

Четверг, 4 апреля 2019, 13:32
Агентство Moody's дало прогноз на случай победы Зеленского

Международное рейтинговое агентство Moody`s не ожидает, что потенциальная победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов окажет непосредственное влияние на экономическую или фискальную политику Украины, поскольку премьер и ряд министров назначаются и подотчетны парламенту.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рейтинговое агентство ожидает, что при возможном президентстве Зеленского проводимые в настоящее время в стране реформы, особенно антикоррупционные, будут в значительной степени продолжены, как и было договорено с внешними партнерами.

В то же время Moody`s допускает, что эти стимулы значительно ослабнут, если экономические и финансовые условия нормализуются после президентских и парламентских выборов, поскольку неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут снизиться, что вновь откроет доступ к рынкам.

"Следовательно, последующая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров", – делает прогноз рейтинговое агентство.

По его мнению, гибкая платформа Зеленского предлагает пространство для будущих переговоров, но он, вероятно, столкнется с сильными препятствиями из-за оппозиции в парламенте, где его политическая сила в настоящее время не представлена.

Говоря об итогах первого тура, Moody`s указывает: вероятность материализации неорганизованной смены власти снизилась, что является позитивным фактором.

Агентство отмечает, что политические последствия потенциального президентства Зеленского все еще остаются неясными, так как отсутствует определенность о позициях его команды в ключевых областях политики.

Исходя из уже сделанных заявлений кандидата, Moody`s предполагает, что в случае победы Зеленский, вероятно, займет более примирительную (conciliatory) позицию по отношению к России, сохраняя при этом широко ориентированную на Европейский Союз внешнеполитическую позицию.

По мнению агентства, несколько более мягкий подход может помочь поддержать тенденцию к снижению интенсивности столкновений в восточной Украине. Это даст возможность заморозить конфликт, а фискальные ресурсы, освободившиеся в результате сопутствующего сокращения расходов на оборону, могут быть перенаправлены на другие политические приоритеты.

Однако полное сближение с РФ маловероятно, поскольку Зеленский вряд ли согласится на аннексию Крыма Россией и поддержит предоставление широкой автономии оккупированным Россией частям восточной Украины, считают эксперты Moody`s.

С учетом того, что нормализация отношений может не состояться, запретительные торговые ограничения будут оставаться в силе по обе стороны границы, отмечается в комментарии агентства.

По его мнению, неопределенность в отношении поставок из России энергоносителей также останется повышенной независимо от результатов второго тура выборов.

Темы: выборы президента 2019Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: