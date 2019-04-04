США будут работать с любым президентом Украины – Волкер

2045 просмотров
Четверг, 4 апреля 2019, 17:06

Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Об этом сказал спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Громадське.

"Мы будем работать с Украиной по всем этим пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25", - сказал Волкер.

Он также отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Сенатор-демократ Крис Мерфи добавил, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику до тех пор, пока Россия "не уйдет из незаконно захваченных территорий Украины".

"И это обязательство действует без оглядки на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом, и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет", - сказал Мерфи.

Напомним:

  • Во втором туре президентских выборов в Украине 21 апреля встретятся действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Украина выборы президента 2019 виборы


powered by lun.ua
По теме
МИД РФ обвинил США и НАТО в подталкивании Киева к провокациям 4 апреля 2019, 13:23
Украина рискует потерять донорское финансирование, если не изменит один закон – США 4 апреля 2019, 12:07
"Если Путин ударит": польский генерал рассказал о плане ответки 4 апреля 2019, 11:09
Все новости
Главные новости
Зеленский позвал Тимошенко быть ведущей на дебатах
Зеленский не пойдет сдавать анализы в "Олимпийском"
Поставка питания для армии: 22 компании оштрафованы за сговор
Военные испытали модернизированную "Ольху-М"
Все новости

Почему милениалы выгорают?

Лайфхаки

7-дневный план преодоления стресса

реформа

Платная медицина с 1 апреля? объясняем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів