В НАТО утвердили пакет мер для поддержки Украины в Черном море

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Четверг, 4 апреля 2019, 19:33

Министры иностранных дел стран НАТО утвердили программу усиления присутствия альянса в Черноморском регионе из-за агрессивных действий России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после министерской встречи в Вашингтоне.

"Мы обсуждали, что мы можем сделать для усиления безопасности в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, которые позволят улучшить нашу осведомленность о ситуации на местах и ​​усилить поддержку Украины и Грузии. Они будут касаться учений для морских сил и береговой охраны, визиты кораблей в порты и обмен информацией", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что одна из морских групп НАТО находится в Черном море и сегодня проводит обучение с грузинскими и украинскими кораблями.

"Мы будем поддерживать наше присутствие в этом важном регионе. Россия использовала силу для незаконной аннексии Крыма и продолжает наращивание военной мощи в регионе. Мы заклиткаемо Россию отпустить украинских моряков и корабли, захваченные прошлого года вблизи Азовского моря ", - сказал генсек.

Напомним, в Черном море с 5 по 13 апреля будут проходить масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит-2019".

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Темы: НАТО Черное море


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