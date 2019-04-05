Зеленский о Привате: Мне все равно, что будет с Коломойским
Пятница, 5 апреля 2019, 08:55
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк".
Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Ну, это должны разбираться... "Приватбанк" сейчас – государственное учреждение, почему оно должна возвращаться Коломойскому? "- ответил Зеленский.
Напомним:
- В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".
- Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.
- В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
- Недавно Коломойский заявил, что надеется получить компенсацию за "Приватбанк" после выборов.