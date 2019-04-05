Зеленский о Привате: Мне все равно, что будет с Коломойским

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк".

Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Ну, это должны разбираться... "Приватбанк" сейчас – государственное учреждение, почему оно должна возвращаться Коломойскому? "- ответил Зеленский.

Напомним: