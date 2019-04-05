Зеленский о Привате: Мне все равно, что будет с Коломойским

34545 просмотров
Пятница, 5 апреля 2019, 08:55

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк".

Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Ну, это должны разбираться... "Приватбанк" сейчас – государственное учреждение, почему оно должна возвращаться Коломойскому? "- ответил Зеленский.

Напомним:

  • В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.
  • В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
  • Недавно Коломойский заявил, что надеется получить компенсацию за "Приватбанк" после выборов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Коломойский Приват


powered by lun.ua
По теме
Команда Зеленского о шоу в "день тишины": По-другому действовать невозможно 5 апреля 2019, 08:39
Зеленский сдал анализы 5 апреля 2019, 08:05
Порошенко Зеленскому: Будьте мужиком, приходите на дебаты 5 апреля 2019, 00:58
Все новости
Главные новости
Заместителем Грицака назначили скандального экс-начальника СБУ Сумщины
Украина проиграла транзитный спор с РФ в ВТО
Порошенко о Тимошенко в роли ведущей на дебатах: Это неуважение
Зеленский о Привате: Мне все равно, что будет с Коломойским
Все новости
спорт

37 способов сжечь лишние калории через час

Медицина

Доступные лекарства: 1 Апреля вступили в действие новые правила

еда

Как португальские паштейши вкусно приживаются в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів