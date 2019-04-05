В деле о подкупе избирателей на Киевщине допрашивают более 1,5 тысячи человек

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время первого тура выборов были аномальные участки, где результаты голосования кардинально отличаются и могут свидетельствовать о фальсификации, в частности в Василькове Киевской области допрашивают местные власти.

Об этом он сказал в программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1", передает "Интерфакс-Украина"

По его словам, подобные аномальные участки встречались и на Донбассе, и на Львовщине, а также в Киевской области, где были зафиксированы случаи, когда бюллетени кидались пачками, или выдавались без подписи, а также было много случаев подкупа избирателей.

Министр отметил, что в рамках расследования уголовного дела о подкупе избирателей по программе "Турбота" в Василькове Киевской области 4 апреля были допрошены руководители местной власти

В частности, он отметил, что допросили 1,5 тысячи человек, среди которых мэр города и секретарь совета.

При этом Аваков подчеркнул, что по данному делу пока нет задержанных и никому не предъявлены подозрения.

"Думаю, это не очень хороший фон для власти. И вопрос, пойдут ли они дальше по этой схеме, не заключается в том, получат ли они подозрение до или после второго тура. А я думаю, что ни один здравый человек при таких обстоятельствах не продолжит такой своей деятельности", - сказал министр.

Кроме того, относительно второго тура выборов, Аваков заявил, что главный риск украинцы уже прошли. В частности, опасность того, что кандидаты, которые проиграли, будут подстрекать общество не признавать результаты выборов.

При этом он считает, что нет угроз по дестабилизации ситуации во втором туре выборов со стороны участников "Нацдружин", "Нацкорпуса" и "Сичи".

"Я не вижу угроз от "Национального дружин", от "Национального корпуса"... И не думаю, что у организации "Сич" достаточно сил или желания дестабилизировать ситуацию", - сказал Аваков.

По его словам, это небольшие радикальные группы, на которых хватает государственного аппарата влияния.

Он заверил, что без сомнений второй тур президентских выборов пройдет спокойно и законно.

Напомним: