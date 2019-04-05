Великобритания просит ЕС отложить Brexit до 30 июня

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Пятница, 5 апреля 2019, 12:18

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в пятницу обратилась к президенту Европейского совета Дональда Туска с просьбой отложить Brexit до 30 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Мэй предложила, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая.

Но она отметила, что Великобритания также готовится выдвинуть своих кандидатов на этих выборах, если парламентарии не придут к согласию.

Напомним, согласно нынешним договоренностям с Евросоюзом Великобритания покинет блок 12 апреля и состоится "жесткий" Brexit, если парламент не одобрит соответствующее соглашение.

Экстренный саммит ЕС, на котором Брюссель обсудит Brexit, состоится 10 апреля.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если парламент не ратифицирует соглашение.

Британский парламент уже трижды отклонял соглашение с ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.

По информации СМИ, президент Европейского совета Дональд Туск хочет предложить Великобритании 12-месячный "гибкий" перенос даты Brexit.

Напомним, Евросоюз уже однажды согласился отложить дату Brexit с 29 марта на 12 апреля.

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Темы: Великобритания ЕС


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