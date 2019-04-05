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Минобороны впервые купило рюкзаки вдвое дешевле, чем "рюкзаки Авакова"

Пятница, 5 апреля 2019, 12:52

Министерство обороны в марте по результатам тендера заключило четыре соглашения о закупке рюкзаков на 36,2 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Отмечается, что в целом по август поставят 22 тысячи индивидуальных боевых рюкзаков видов 3 (Black) и 5 ​​(Украинский пиксель ММ-14) по ТУ 15.1-136-00034022: 2016 с изменениями №2 по 1 тысячи 646 гривен.

Сообщается, что сейчас ПВТП "Акрополис" получило заказ относительно 6,5 тысяч рюкзаков на 10,69 миллиона гривен, ООО "Праймформ" – 5,5 тысяч рюкзаков на 9,05 миллиона гривен, ООО "Экстрим-Текс" – 5 тысяч рюкзаков на 8,23 миллиона гривен, а ООО "Торнадо" – 5 тысяч рюкзаков на 8,23 миллиона гривен.

"Сумма сделок на 0,1% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 36,23 миллиона гривен", - отмечает издание.

В торгах также участвовали ООО "Пром.Стандарт.", ООО "Формстиль" и ООО "Харьковский НИИ тактического снаряжения", причем никто не снижал цену.

Ранее в марте воинская часть 1471 ГПСУ заказала рюкзаки видов 1 (Coyote) и 2 (Olive green) по тем же техусловиям с изменениями №2 по цене 1 тысяча 639 гривен.

В течение 2018 года Минобороны закупало рюкзаки видов 1 (Coyote) и 2 (Olive green) по тем же техусловиям, но с изменениями №1 на 5% дешевле – по 1 тысячи 566 гривен.

А в 2017 году армия заказывала рюкзаки вида 2 (Olive green) по тем же техусловиям, но с изменениями №1 на 14% дешевле – по 1 тысячи 435 – 1 тысячи 450 гривен.

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Напомним:

  • В 2015 году МВД закупало рюкзаки по 2,9 тысячи гривен.
  • НАБУ доказывало, что себестоимость рюкзаков составляла 555 гривен, а причастным к сделке детективы считали сына министра МВД Александра Авакова. Однако, в конце концов, САП закрыла дело против Авакова-младшего.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороныармиягосзакупки
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