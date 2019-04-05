В ЦИК сказали, когда ждать окончательных результатов первого тура

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Пятница, 5 апреля 2019, 13:38

В Центральной избирательной комиссии допускают, что окончательные результаты первого тура выборов президента предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля.

Об этом сказал на брифинге в перерыве заседания ЦИК в пятницу заместитель главы комиссии Евгений Радченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что за завтрашний день (6 апреля) сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра установить результаты выборов, но подчеркиваю, что это предварительная информация", – сказал Радченко.

Он сообщил, что Центризбирком уже принял 197 из 199 протоколов от окружных комиссий. Еще протоколы от двух комиссий из Херсонской и Николаевской областей находятся в дороге, и в пятницу должны прибыть в ЦИК.

Радченко также отметил, что ряд окружкомов еще должны уточнить свои протоколы по решению ЦИК.

"Их сейчас около 15. Возможно, эта цифра будет меняться, поскольку протоколы еще обрабатываются в окружных комиссиях", – пояснил он.

Кроме того, в пятницу ЦИК завершила прием протоколов со всего 101 избирательного участка заграничного избирательного округа.

Напомним:

  • 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины - и во второй тур, по подсчету 100% электронных протоколов, с шоуменом Владимиром Зеленским прошел действующий президент Петр Порошенко.
  • Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля.

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Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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