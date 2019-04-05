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Пограничники говорят, что на границе исчезли "евробляхари"

Пятница, 5 апреля 2019, 13:58
Пограничники говорят, что на границе исчезли евробляхари

В государственной пограничной службе заявили, что из-за исчезновения "евробляхеров" на границе уменьшился поток автомобилей на 460 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что если пропуск лиц через границу в первом квартале остался на уровне прошлого года, то по транспорту за аналогичный период - отмечается снижение потока на 460 тысяч автомобилей.

"В основном такая ситуация наблюдается из-за уменьшения курсирования "евробляхеров" и участников малого пограничного движения на границе с ЕС. Поэтому путешествия через границу пока стали более комфортными и занимают гораздо меньше времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что сейчас фиксируются случаи наличия у путешествующих на автомобилях страховых сертификатов "Зеленая карта" с признаками подделки.

В частности, с начала введения на государственной границе Международной системы из-за отсутствия страховых сертификатов пограничники не пропустили более 5,3 тысячи транспортных средств, обнаружили 51 поддельный и 72 недействительных сертификаты.

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Напомним:

  • Льготный режим оформления "евроблях" завершился 22 февраля, за это время украинцы оформили 218 тыс. транспортных средств и уплатили в бюджет 13,6 млрд грн.
  • По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, нуждающихся в растаможке. За период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из них.
  • Ранее в ГФС назвали топ-пять самых дорогих и самых дешевых "евроблях".

Украинская правда
Темы: Пограничная службаавто
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