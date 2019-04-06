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В оккупированном Крыму полностью блокируют 12 украинских сайтов

Суббота, 6 апреля 2019, 12:08
В оккупированном Крыму полностью блокируют 12 украинских сайтов

Десять провайдеров в оккупированном Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Кроме этого, 28 сайтов заблокированы частично.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы, который был проведен в феврале-марте 2019 года.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей десяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), КСТ (Симферополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Orange-net (Бахчисарай), Волна-мобайл (Джанкой).

 

КПГ проверила 34 украинских информационных сайта, доступ к которым частично либо полностью заблокирован минимум в одном из вышеперечисленных населенных пунктов.

Мониторинг показал, что 12 сайтов из этого списка блокируют все 10 провайдеров: "Черноморская телерадиокомпания", "Цензор.нет", "След.нет", "5 канал", "15 минут", "Фокус", "Депо", "Украинская правда", "РБК",  "Укринформ", "Главком", "Uainfo". Кроме того, все десять провайдеров полностью блокируют  доступ к социальным сетям Линкедин и Телеграмм.

Сайты "Главное" и "Громадське радио" — блокируют 9 из 10 провайдеров.

"По сравнению с предыдущим мониторингом КПГ, ситуация ухудшилась для cайта "Uainfo". В декабре 2018 года этот сайт блокировали 5 провайдеров из 8. В марте 2019 года его блокируют все 10 исследованных провайдеров. К списку частично заблокированных сайтов добавился также сайт 112 канала, его блокирует 1 из 10 исследованных провайдеров. Три провайдера стали блокировать больше сайтов, чем в ноябре прошлого года.  В тоже время у трех других провайдеров количество блокируемых сайтов снизилось", - пишут правозащитники.

При этом всего несколько сайтов заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном, с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403".

"Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России.  Оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ", - пишет "Крымская правозащитная группа".

При этом отмечается, что в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма разжигается ненависть к украинцам, мусульманам и крымским татарам и другим группам.

Украинская правда

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Темы: Крыминтернет
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