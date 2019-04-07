У Зеленского рассказали, как планируют бороться с коррупцией

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 09:03

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала шаги, которые он планирует осуществить в сфере борьбы с коррупцией в случае своей победы.

Соответствующее сообщение опубликовано на канале "Команда Зеленского" в Telegram.

Там отмечается, что "наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от нее".

"Мы подчеркиваем, что в этой сфере изобретать велосипед не нужно. Давно известно - что надо делать. Просто политической воли никогда не было", - говорится в тексте.

Для борьбы с коррупцией команда Зеленского предлагает, в частности, отменить неприкосновенность; создать международный Высший экономический суд; "лишить силовые структуры несвойственных функций" (инициирования дел и расследования экономических и финансовых преступлений) и формировать их исключительно через независимую международную конкурсную комиссию.

Кроме того, предлагается максимально декриминализировать экономическую деятельность (наказывать экономически и административно за экономические нарушения), наказывать должностных лиц, выдвигающих искусственные претензии к бизнесу; перенести "государство в смартфон" через реализацию максимального количества услуг бизнесу в электронном виде.

"Увеличить суровость наказания для государственных служащих путем подписания согласия на добровольное лишение службы и через введение дополнительного наказания в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать государственные или местные должности, ввести запрет судейских решений по выходу под залог", - говорится также в тексте.

Кроме того, в команде Зеленского планируют "максимально привлечь граждан к разоблачению коррупции через вознаграждения".

В предложениях отмечается, что антикоррупционные органы должны формироваться через независимые международные конкурсные комиссии. Также планируется "инициировать обращение к западным правоохранителям с просьбой начать антикоррупционные расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционными органами".

Напомним,

  • Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта,
  • Во второй тур, который состоится 21 апреля, согласно подсчету 100% электронных протоколов, прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Украинская правда

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Темы: Зеленский выборы президента 2019 коррупция


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