Матвиенко заявила, что если бы РФ не отобрала Крым, там бы стояли корабли НАТО

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 10:50

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что Украина лишилась Крыма (который аннексировала Россия – ред.) и подвергла угрозе свою территориальную целостность из-за нацистских и антинародных мер правительства.

Об этом она заявила в интервью для документального фильма "Валентина", приуроченного к ее 70-летию и вышедшего в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье, сообщает ТАСС.

В частности, она прокомментировала обвинения в развале целостности Украины в свой адрес со стороны США и подпадание под американские санкции.

"Никакого развала целостности бы не было, если бы их [властей Украины] первые шаги не были нацистскими и антиукраинскими и антироссийскими", - сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации отметила, что российское руководство не могло принять иного решения по Крыму, ставя своей целью защиту населения полуострова и безопасность РФ.

"По-другому ответственные политики России тогда поступить не могли и не имели права, иначе сегодня в Севастополе стояли бы не российские суда с Андреевским флагом, а стояли бы военно-морские корабли НАТО с другими флагами", - сказала Матвиенко.

Она также пожаловалась, что из-за конфликта между государствами не может поехать на могилы родителей в Украине.

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Темы: Росcия Крым


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