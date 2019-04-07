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На Майдане активиста "Відсічі" задержали за листовки о Зеленском

Воскресенье, 7 апреля 2019, 12:28

В центре Киева полицейские задержали активиста движения "Відсіч" за проведение незаконной предвыборной агитации.

Полиция Киева сообщила, что утром столичные полицейские получили сообщение о том, что неизвестный на Майдане Независимости проводит незаконную агитацию.

"Правонарушителя предупредили, что такие действия являются противоправными, а затем пригласили проехать в территориальный отдел полиции для составления административных материалов. Однако человек отказался и оказал неповиновение правоохранителям", - говорится в сообщении.

В результате мужчину, 1987 г.р., доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что административные материалы будут направлены в Шевченковский районный суд для принятия решения.

В полиции напомнили, что предвыборная агитация запрещается до объявления ЦИК результатов голосования в первом туре выборов президента Украины.

Вместе с тем, движение "Відсіч" сообщило на своей странице в Facebook, что задержанным является его активист Леонид Овчаренко. Там также утверждают, что листовка не нарушает избирательного законодательства.

"Только что на Майдане Независимости полиция задержала активиста движения Відсіч Leo Ovcharenko, который стоял у нашей палатки и успел раздать одну листовку с фактажем о Зеленском. Никаких призывов голосовать "за" или "против" листовка не содержит - следовательно, не нарушает избирательного законодательства", - считают в движении.

"Нашего активиста упаковали в машину и доставили в участок №4 на Прорезной, 12б. Однако, когда мы начали звонить в участок - там ответили, что не задерживали нашего активиста и его там нет. В то же время Леонид ведет трансляцию с этого участка. Похоже, что полиция средь бела дня похитила человека, чтобы спасти репутацию Зеленского", - говорится в сообщении.

Позже агентство Укринформ сообщило, что Овчаренко отпустили из отделения полиции.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019полицияКиев
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