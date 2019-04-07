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ЦИК официально объявила результаты первого тура и назначила второй

Воскресенье, 7 апреля 2019, 15:27
ЦИК официально объявила результаты первого тура и назначила второй
Укринформ

Центральная избирательная комиссия официально объявила итоги первого тура выборов президента.

На заседании в воскресенье, которое транслировали украинские телеканалы, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила протокол ЦИК о результатах голосования 31 марта.

По ее словам, Владимир Зеленский получил 30,24% или 5 714 034 голосов избирателей, Петр Порошенко - 15,95% или 3 014 609 голосов, Юлия Тимошенко - 13,40% или 2 532 452 голоса избирателей.

 

Юрий Бойко набрал 11,67% голосов, Анатолий Гриценко - 6,91%, Игорь Смешко - 6,04%.

По словам Слипачук, в голосовании приняло участие 18 893 864 избирателей. 22 600 бюллетеней признаны недействительными.

Председатель ЦИК объявила, что ни один кандидат в первом туре не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что является основанием для решения ЦИК о проведении второго тура голосования.

Слипачук отметила, что члены ЦИК не выразили отдельных мнений к протоколу.

Как позже сообщила пресс-служба ЦИК, протокол подписали 16 членов комиссии, а также присутствующие на заседании уполномоченные представители кандидатов на пост президента Украины в ЦИК с правом совещательного голоса.

Кроме того, на основании этого протокола ЦИК от 7 апреля комиссия постановила провести повторное голосование на очередных выборах президента Украины 31 марта (второй тур), назначив его на воскресенье, 21 апреля 2019 года.

Комиссия определила, что в избирательный бюллетень для повторного голосования будут включены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей в первом туре - Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Также комиссия утвердила текст и форму избирательного бюллетеня для повторного голосования 21 апреля.

Смотрите подробно результаты выборов в первом туре

Украинская правда

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