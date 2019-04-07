Центральная избирательная комиссия официально объявила итоги первого тура выборов президента.

На заседании в воскресенье, которое транслировали украинские телеканалы, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила протокол ЦИК о результатах голосования 31 марта.

По ее словам, Владимир Зеленский получил 30,24% или 5 714 034 голосов избирателей, Петр Порошенко - 15,95% или 3 014 609 голосов, Юлия Тимошенко - 13,40% или 2 532 452 голоса избирателей.

Юрий Бойко набрал 11,67% голосов, Анатолий Гриценко - 6,91%, Игорь Смешко - 6,04%.

По словам Слипачук, в голосовании приняло участие 18 893 864 избирателей. 22 600 бюллетеней признаны недействительными.

Председатель ЦИК объявила, что ни один кандидат в первом туре не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что является основанием для решения ЦИК о проведении второго тура голосования.

Слипачук отметила, что члены ЦИК не выразили отдельных мнений к протоколу.

Как передает "Интерфакс-Украина", позже в ходе заседания Центризбиркома члены комиссии единогласно приняли постановление, согласно которому повторное голосование очередных выборов президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля 2019 года.

ЦИК также утвердила формат и цвет избирательного бюллетеня на второй тур выборов президента и проголосовала за направление соответствующего постановления на спецкомбинат, который будет печатать бюллетени.

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