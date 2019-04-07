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Выборы: Порошенко заявил о намерениях "существенно изменить команду"

Воскресенье, 7 апреля 2019, 19:54
Выборы: Порошенко заявил о намерениях существенно изменить команду

Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил о намерениях существенно изменить свою команду и осуществлять дальнейшие реформы.

Об этом Порошенко заявил вечером 7 апреля в эфире телеканала "Украина".

"Будут изменены ключевые вещи. Будет изменена команду, будет большое количество молодых людей. Сейчас у нас есть большое количество предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены", - отметил Порошенко.

"Будет существенно укреплена обороноспособность государства. Будут продолжены реформы, которые обеспечат экономический рост, преодоление бедности и обеспечение благосостояния", - заявил кандидат.

Порошенко подчеркнул, что экономический рост и движение в ЕС будут "резко ускорены", а уже в декабре 2019 года странам-членам НАТО будет предложено подписать план действий по членству Украины в НАТО.

"Домой будут возвращены наши пленные ребята, которые содержатся в тюрьмах Москвы. Будет сделано много шагов, которые значительно укрепят мир. Сейчас это будет моим первым приоритетом", - заявил Порошенко.

"Мы точно знаем, как и куда двигаться", - добавил он и назвал результаты экзит-полов и итоги первого тура выборов выборов-2019 "одним из самых тяжелых уроков в своей жизни".

"Это очень сильный стимул, чтобы мной были проанализированы все 5 лет (правления - ред.) со всеми ошибками, которые были сделаны. На следующие 5 лет этот урок я очень хорошо усвоил", - заявил президент.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019Порошенко
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