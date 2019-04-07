Зеленский похвалил Авакова словами Тимошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский поблагодарил МВД и министра Арсена Авакова за то, что министерство и полиция не работали на отдельного кандидата в первом туре выборов.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

"Первый тур прошел прозрачно и честно. Это отмечено всеми наблюдателями Европы, США, ОБСЕ. Мне кажется, это впервые", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил "каждого полицейского, каждого спасателя и каждого нацгвардейца".

"И отдельно хочу поблагодарить министра, господина Авакова. Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство, полиция работали не на отдельного кандидата, а работали на страну, защищали интересы Украины. Спасибо всем, спасибо каждому", - сказал кандидат.

Напомним: