Зеленский похвалил Авакова словами Тимошенко

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 21:01

Кандидат в президенты Владимир Зеленский поблагодарил МВД и министра Арсена Авакова за то, что министерство и полиция не работали на отдельного кандидата в первом туре выборов.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

"Первый тур прошел прозрачно и честно. Это отмечено всеми наблюдателями Европы, США, ОБСЕ. Мне кажется, это впервые", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил "каждого полицейского, каждого спасателя и каждого нацгвардейца".

"И отдельно хочу поблагодарить министра, господина Авакова. Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство, полиция работали не на отдельного кандидата, а работали на страну, защищали интересы Украины. Спасибо всем, спасибо каждому", - сказал кандидат.  

Напомним:

  • 22 февраля тогдашний кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявляла, что считает главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова лучшим борцом с фальсификацией выборов.
  • "Я очень рада тому, что впервые в истории политических выборов министр внутренних дел не будет прикрывать фальсификации, подкупы, которые будут осуществляться действующим президентом", - говорила она тогда.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Аваков


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