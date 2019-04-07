Зеленский назвал две глобальные проблемы Украины

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 21:54

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о двух глобальных проблемах Украины и озвучил некоторые аспекты своей предвыборной программы.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "Украина", которое в записи вышло в эфир вечером 7 апреля.

Одной из "глобальных проблем" Украины он назвал войну на Донбассе, второй - боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну.

"Людям страшно, их финансы не защищены, на бизнес давят - все возможные правоохранительные органы, которые вообще не должны этим заниматься. В нашей программе (кандидата в президенты - ред.) все эти функции правоохранительных органов, СБУ, ГПУ, МВД должны быть ликвидированы. Для этого необходимо создать отдельный орган, который должен заниматься экономическими преступлениями", - заявил Зеленский.

Он добавил, что бизнес на Западе "ждет гарантий", чтобы строить дальнейшие отношения с Украиной.

"Они считают, что с новым президентом у них появится гарантия", - отметил Зеленский.

Также кандидат в президенты сообщил, что его команда обсуждала шаги по борьбе с коррупцией, перезагрузке антикоррупционных органов, запуск антикоррупционного суда.

"Два года прошло, обещания продолжаются ... Думаю, что мы это все же сможем сделать", - заявил Зеленский.

Он добавил, что курс Украины - евроинтеграционный.

"Этот курс Украины давно выбрала и никто не планирует менять этот курс. Говорили о НАТО. Мне кажется, что все согласились, и я лично как гражданин Украины сказал - "Я - за НАТО". Но чтобы вступить в НАТО - и это записано в нашей программе - мы должны объяснить людям, что это. Но НАТО должно быть обязательно через референдум", - отметил он.

Напомним,

  • Накануне президент Украины, кандидат на выборах-2019 Петр Порошенко провел встречу с представителями общественных организаций, где заявил, что выступает за лишение СБУ и других правоохранительных органов, в частности полиции, функций экономических расследований путем создания новой службы финансовых расследований - Нацбюро финансовых расследований.
  • 7 апреля команда Зеленского обнародовала шаги, которые он планирует осуществить в сфере борьбы с коррупцией в случае своей победы на выборах. 

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Зеленский


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