В Киеве масштабный пожар в частном секторе, горят несколько домов
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Понедельник, 8 апреля 2019, 00:16
В Киеве вспыхнул пожар на улице Гомельской, 31. Прозвучало не менее 3 взрыва. По словам очевидцев, горят 4 дома.
Об этом сообщает корреспондент УП.
Пожар помогают тушить местные жители.
Пожар вспыхнул в одном частном доме, позже огонь перекинулся на другие.
Соседи говорят, что в доме никто не жил больше года. По их словам, взорвались газовые баллоны.
По данным сообщества "Киев.Оперативный", на месте очень много спасателей ДСНС. "Все осложняются тем, что в большинстве пожарных гидрантов, которые в канализациях, совсем нет воды", - говорится в сообщении.
Стас Бычек, УП
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