В Киеве масштабный пожар в частном секторе, горят несколько домов

В Киеве вспыхнул пожар на улице Гомельской, 31. Прозвучало не менее 3 взрыва. По словам очевидцев, горят 4 дома.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Пожар помогают тушить местные жители.

Пожар вспыхнул в одном частном доме, позже огонь перекинулся на другие.

Соседи говорят, что в доме никто не жил больше года. По их словам, взорвались газовые баллоны.

По данным сообщества "Киев.Оперативный", на месте очень много спасателей ДСНС. "Все осложняются тем, что в большинстве пожарных гидрантов, которые в канализациях, совсем нет воды", - говорится в сообщении.