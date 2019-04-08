В Киеве масштабный пожар в частном секторе, горят несколько домов

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Понедельник, 8 апреля 2019, 00:16

В Киеве вспыхнул пожар на улице Гомельской, 31. Прозвучало не менее 3 взрыва. По словам очевидцев, горят 4 дома.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Пожар помогают тушить местные жители.

Пожар вспыхнул в одном частном доме, позже огонь перекинулся на другие.

Соседи говорят, что в доме никто не жил больше года. По их словам, взорвались газовые баллоны.

 

По данным сообщества "Киев.Оперативный", на месте очень много спасателей ДСНС. "Все осложняются тем, что в большинстве пожарных гидрантов, которые в канализациях, совсем нет воды", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
Все Фото: Стас Бычек, УП

Стас Бычек, УП

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Темы: Киев пожар


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