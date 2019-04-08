Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки
Компания Facebook изучает возможности реализации проекта "Симба", который предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля вокруг Африканского континента.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Сообщается, что цель проекта - увеличить пропускную способность соединения и тем самым облегчить привлечение новых клиентов.
Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен, проект - на стадии обсуждения.
Проект "Симба", названный в честь главного героя мультфильма "Король-лев", должен обеспечить Facebook надежный доступ к быстрорастущему африканскому рынку, где некоторые продукты компании уже завоевали популярность", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что над собственными проектами по прокладке кабеля вокруг Африканского континента работают и другие технологические гиганты, в частности - Alphabet (материнская компания Google) и Huawei.