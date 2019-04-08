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В Польше не работают тысячи школ: в стране началась бессрочная забастовка учителей

Понедельник, 8 апреля 2019, 10:58

В Польше начиная с понедельника не будет уроков в тысячах школ, поскольку учительские профсоюзы начали бессрочную всеобщую забастовку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Переговоры представителей профсоюзов с правительством, которые продолжались всю прошлую неделю, не принесли результата. На правительственные предложения, которые заключались в постепенном увеличении зарплат при соответствующем увеличении нагрузки, согласился лишь один из профсоюзов. Сейчас учительская зарплата составляет около 929 евро, что меньше средней зарплаты по стране. Профсоюзы требовали повышения зарплат на 30%.

Другие две крупные организации - Союз польских учителей и Форум профсоюзов - с 8:00 начали бессрочную забастовку.

Правительство накануне избирательной кампании объявило об очень щедрых социальных программах, выгоду от которых должны почувствовать значительные слои населения. Обещания правительства обойдутся госбюджету в 40 млрд злотых (более 9 млрд евро), или же почти 2% ВВП. Новая социальная политика может повысить размер бюджетного дефицита до 2,8% ВВП, что очень близко к установленному ЕС пределу.

Обещания правительства разгневали полмиллиона учителей, которые не относятся к электорату "Права и справедливости". Учителя оказались не охваченными щедрыми правительственными программами, ориентированными в основном на многодетные семьи и людей старшего возраста, которые составляют базу ПиС.

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Темы: Польшаобразованиемитинги
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