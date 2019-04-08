В Раде создают объединения "За Зеленского" – нардеп

Экс-кандидат в президенты, нардеп Виталий Куприй заявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского" в Верховной Раде.

Об этом он сказал на согласительном совете 8 апреля.

Куприй подошел к вице-спикеру Ирине Геращенко и просил предоставить ему слово для "очень важного для страны объявления".

Однако Геращенко выключила микрофон, поэтому со слов Куприя можно было только услышать, что "президент Порошенко сфальсифицирует выборы через ЦИК".

"Мы видим новые лица и новые принципы работы, так называемой команды. Жаль, что команда, которая претендует на новизну в политике, начинает из хаоса и скандала", - сказала Геращенко, которая так и не дала Куприю озвучить заявление.

В комментарии "Украинской правде" нардеп сказал, что озвучил заявление о создании межфракционного депутатского объединения за "следующего президента Зеленского".

"Я подал соответствующие документы в канцелярию на спикера. И завтра они должны это объявить. У меня просто есть подозрения, что они не будут объявлять, поэтому это надо было громко заявить, чтобы они никуда не делись", - сказал Куприй.

Он также уверяет, что к этому объединению уже "присоединились несколько депутатов", однако их фамилии, или хотя бы хоть количество, назвать отказался.

"Не могу называть это. Потому что я постоянно в переговорах, и оно (количество – ред.) постоянно увеличивается", - сказал Куприй.

По его словам, целью создания этого объединения является "показать обществу, что в парламенте есть люди, которые не подконтрольны Петру Порошенко, которые против узурпации власти, против фальсификации".

"А после победы Зеленского, ну, это однозначно, я думаю, что увеличится гораздо количество людей, и там уже надо будет законодательными инициативами (реализовать, – ред). Это может быть костяк будущей коалиции", - сказал Куприй.

На вопрос, знает ли он Зеленского так, что может ему доверять и выражать поддержку, нардеп сказал:

"Лично не знаком. Я знаю его команду. Я не буду сейчас говорить (кого – ред.), потому что это навредит переговорам. Я (знаком – ред.) не со старыми политиками, а с молодой командой, с теми людьми, которые не были у власти", - сказал Куприй, но назвать этих людей отказался.

Напомним: