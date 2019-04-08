Киберполиция объявила спецоперацию "Пираты"

Украинская киберполиция начала спецоперацию "Пираты" для противодействия нарушениям в сфере авторского права.

Об этом сообщает 8 апреля официальный сайт Национальной полиции.

По словам начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка, операция стартовала по всей стране и продлится до конца месяца.

Демедюк отметил, что пираты не заинтересованы в предоставлении гражданам бесплатного доступа к просмотру видеопроизведений. Основной их целью является получение денег за размещение рекламных объявлений на пиратских ресурсах.

Такой заработок может стартовать от 500 долларов в месяц с одного сайта. При этом, нет гарантии того, что этот ресурс не несет в себе вредоносного программного обеспечения.

Отмечается, что для эффективного противодействия пиратству Национальная полиция налаживает государственно-частное партнерство.

Так, на сегодняшний день уже подписан ряд меморандумов о сотрудничестве с лидерами медиа-индустрии и общественностью: "Старлайт Медиа", "Медиа Группой Украина", "Телерадиокомпания "Студия 1+1", "Discovery Networks", Ассоциацией музыкальной индустрии Украины и "Украинской антипиратской ассоциацией", которая представляет в Украине интересы крупнейших мировых медиа-корпораций.

Поэтому, киберполиция призывает правообладателей обращаться с сообщениями о нарушении их авторских прав. Для этого физические лица и представители юридических лиц могут использовать форму обратной связи на сайте киберполиции.

В киберполиции отмечают, что в 2019 году уже прекратили деятельность 100 пиратских онлайн кинотеатров. Администраторы этих ресурсов разоблачены на территории Львовской и Закарпатской областей, а также в Киеве.

"Мы должны научиться уважать интеллектуальный труд, ведь на первый взгляд, просмотр видеоленты на пиратском ресурсе не несет никакой угрозы для безопасности общества, но в то же время такие действия провоцируют злоумышленников в обход законодательства нарушать права других граждан, чьей собственностью и являются эти ленты. Поэтому культура оплаты авторского видео и аудио контента онлайн должна развиваться в Украине", - отметил Демедюк.