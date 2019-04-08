Глава Одесской области взбунтовался: не хочет уходить по указу Порошенко

Отстраненный от должности председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался покидать пост.

Об этом он заявил во время брифинга в ОГА в понедельник.

Степанов сказал, что считает указ Порошенко о его отстранении незаконным, поскольку глав местных администраций можно освободить только по представлению Кабмина.

Степанов добавил, что не писал заявлений на увольнение, однако ему это предлагали.

"Было бы странно и нечестно перед обществом Одесской еще вчера говорить о наших проектах ... А потом написать заявление", - сказал он.

"Документ (указ президента - ред.) По моему убеждению, по убеждению всех юристов ... не имеет ничего общего с законодательством Украины", - сказал Степанов.

"Я как исполнял обязанности так и делаю", - сказал Степанов.

Напомним: