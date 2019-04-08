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Глава Одесской области взбунтовался: не хочет уходить по указу Порошенко

Понедельник, 8 апреля 2019, 13:50
Глава Одесской области взбунтовался: не хочет уходить по указу Порошенко

Отстраненный от должности председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался покидать пост.

Об этом он заявил во время брифинга в ОГА в понедельник.

Степанов сказал, что считает указ Порошенко о его отстранении незаконным, поскольку глав местных администраций можно освободить только по представлению Кабмина.

Степанов добавил, что не писал заявлений на увольнение, однако ему это предлагали.

"Было бы странно и нечестно перед обществом Одесской еще вчера говорить о наших проектах ... А потом написать заявление", - сказал он.

"Документ (указ президента - ред.) По моему убеждению, по убеждению всех юристов ... не имеет ничего общего с законодательством Украины", - сказал Степанов.

"Я как исполнял обязанности так и делаю", - сказал Степанов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что правительство не принимало решений по отстранению Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Позже в своем Facebook он опубликовал фото с листом бумаги, на котором написано "Обеспечил честные выборы! Отстраненный?"

Напомним:

  • В понедельник на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Другим указом исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возложено на Сергея Паращенко.
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
  • Президент Петр Порошенко назначил Максима Степанова председателем Одесской областной государственной администрации в январе 2017 года.
  • Этому предшествовала отставка 7 ноября 2016 Михаила Саакашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесская областьПорошенко
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