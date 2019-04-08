Глава Одесской области взбунтовался: не хочет уходить по указу Порошенко
Отстраненный от должности председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался покидать пост.
Об этом он заявил во время брифинга в ОГА в понедельник.
Степанов сказал, что считает указ Порошенко о его отстранении незаконным, поскольку глав местных администраций можно освободить только по представлению Кабмина.
Степанов добавил, что не писал заявлений на увольнение, однако ему это предлагали.
"Было бы странно и нечестно перед обществом Одесской еще вчера говорить о наших проектах ... А потом написать заявление", - сказал он.
"Документ (указ президента - ред.) По моему убеждению, по убеждению всех юристов ... не имеет ничего общего с законодательством Украины", - сказал Степанов.
"Я как исполнял обязанности так и делаю", - сказал Степанов.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что правительство не принимало решений по отстранению Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Позже в своем Facebook он опубликовал фото с листом бумаги, на котором написано "Обеспечил честные выборы! Отстраненный?"
Напомним:
- В понедельник на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
- Другим указом исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возложено на Сергея Паращенко.
- По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
- Президент Петр Порошенко назначил Максима Степанова председателем Одесской областной государственной администрации в январе 2017 года.
- Этому предшествовала отставка 7 ноября 2016 Михаила Саакашвили.