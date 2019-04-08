Фанаты "Карпаты" разгромили три вагона в поезде – Укрзализныця

Болельщики футбольного клуба "Карпаты" разгромили три вагона в поезде Львов - Запорожье.

Об этом заявляют в понедельник в АО "Укрзализныця".

Инцидент произошел 6 апреля.

"Учитывая жалобы пассажиров и работников поездной бригады, виновниками беспорядков оказались 250 пассажиров - болельщики ФК" Карпаты ", которые сели в поезд на станции Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителей вызвали почти на каждую станцию ​​по ходу следования поезда, но "ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации и усмирения хулиганов".

"В частности, в поезде № 120 Львов - Запорожье пассажиры разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов - всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя", – сообщают в "Укрзализныця".

Укрзализныця обратилась к МВД с просьбой о сопровождении пассажирских поездов работниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка.

В свою очередь в Нацполиции сообщают, что действовали в рамках своих полномочий и проверяют информацию о нанесенном футбольными фанатами ущербе железнодорожникам.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал 8 апреля спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Группа болельщиков "Карпат" выехала поездом Львов-Запорожье. Они были сконцентрированы в вагонах номер 4, 5 и 6. После прохождения станции Тернополь в полицию поступило обращение от начальника поезда, что группа людей совершает хулиганские действия", - рассказал он.

По его словам, на станции Хмельницкий поезд встречали подразделение полиции ТОР (Тактико-оперативное реагирование -ред.), следственно-оперативная группа и полиция особого назначения.

"Следственно-оперативная группа зашла в поезд и задокументировала в тамбурах 4 и 5 вагона разбитые стекла. Велась видео фиксация. Были отобраны заявления у проводника и начальника поезда. Проверка указанных фактов продолжается", - сказал спикер Нацполиции.

Что касается призыва о сопровождении пассажирских поездов полицией Тракало напомнил, что в 2014 году транспортная милиция, которая финансировалась частично из госбюджета, а часть - из сметы "Укрзализныци", была ликвидирована, и объяснил следующее:

"Нацполиция неоднократно предлагала "Укрзализныци" заключить договор на осуществление сопровождения и охраны с полицией охраны на договорных условиях. Это предложение УЗ не приняла и в ответ отметила, что имеет собственную военизированную охрану, и таким образом услуг по алгоритму заключения соответствующих договоров с полицией охраны не требует".

Напомним: