Фанаты "Карпаты" разгромили три вагона в поезде – Укрзализныця

Болельщики футбольного клуба "Карпаты" разгромили три вагона в поезде Львов - Запорожье.

Об этом заявляют в понедельник в ПАО "Укрзализныця".

Инцидент произошел 6 апреля.

"Учитывая жалобы пассажиров и работников поездной бригады, виновниками беспорядков оказались 250 пассажиров - болельщики ФК" Карпаты ", которые сели в поезд на станции Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителей вызвали почти на каждую станцию ​​по ходу следования поезда, но "ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации и усмирения хулиганов".

"В частности, в поезде № 120 Львов - Запорожье пассажиры разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов - всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя", – сообщают в "Укрзализныця".

ФОТО из соцсетей

Укрзализныця обратилась к МВД с просьбой о сопровождении пассажирских поездов работниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка.