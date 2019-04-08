Лоббисты России в ПАСЕ обругали украинскую делегацию – депутат

Руководитель немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник допустил неприемлемое поведение в отношении народных депутатов Украины на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии, сообщил журналистам в Страсбурге народный депутат Борислав Береза.

Об этом передает собственный корреспондент "Укринформа" в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

"К сожалению, все складывается именно так, как хотят лоббисты России. Но только в плане сценария... То, что вчера происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии высказались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации.

Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили противостояние с ними", - сказал Береза.

Он уточнил, что главным вопросом на этой закрытой встречи была позиция ЕНП по изменению регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации в Ассамблее.

"Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы подняли главный вопрос: что для вас важнее - деньги или принципы?.. Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые отдали украинцы? После этого началась ругань немцев", - заявил Береза.

В частности, по его словам, руководитель немецкой делегации Андреас Ник "повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и перенял повадки гопоты". "Грубая лексика и поведение немцев оскорбили всех", - подчеркнул представитель украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Сторонники России в ПАСЕ уже подготовили план, который предусматривает лишение Ассамблеи права налагать санкции на РФ.

Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.

ПАСЕ утвердила на среду проведение срочных дебатов о роли и миссии ПАСЕ, цель которых - принятие резолюции и последующее возвращение российской делегации в ассамблею.

Европейская правда