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Зеленский vs Порошенко: социологи описали портреты избирателей

Понедельник, 8 апреля 2019, 17:05
Зеленский vs Порошенко: социологи описали портреты избирателей

Кандидат в президенты Владимир Зеленский стал победителем первого тура выборов почти во всех регионах, за исключением Западного.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился в рамках национального экзит-полла во время первого тура выборов.

Только в Западном регионе первое место занял Петр Порошенко (25,5%), а уже после – Зеленський (22%). Шоумен имеет первенство в населенных пунктах разного типа, особенно (39%) в городах с населением от 100 тысяч жителей. Наименьшая поддержка у него в селах (27%).

Мужчины и женщины в равной степени отдавали голоса Зеленскому (примерно 31%). А вот Порошенко несколько больше поддержали мужчины (19% мужчин и 17% женщин).

Зеленский стал лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах избирателей, за исключением самой старшей, избирателей 60 лет. В группе молодых, 18-29 лет, за него проголосовало 57% избирателей. За Порошенко - всего 14%.

В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже является явным лидером (45%), за ним следует Порошенко (17%). В группе старших избирателей Зеленский или на равных с другими кандидатами или им уступает: в группе 50-59 лет у него почти 22% голосов, Порошенко - 19%. А уже среди избирателей старше 60 лет, у Порошенко 18% голосов, а Зеленского - 12,5%.

По уровню образования Зеленский является лидером во всех образовательных группах, особенно – среди студентов. В группе избирателей с высшим образованием у Зеленского 31% голосов, у Порошенко - 22%. Среди избирателей с незаконченным высшим образованием Зеленский получил 42% голосов, Порошенко - 17%.

Среди избирателей со средним специальным образованием тоже впереди Зеленский - 29%, у Порошенко - 15,5%. В группе избирателей с полным средним образованием Зеленский имеет 31% поддержки, Порошенко - 14%.

В группе избирателей с неполным средним образованием у Зеленского - 26%, Порошенко - 15%.

31 марта 2019, в день выборов президента Украины, Консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова провел Национальный экзит-полл2019.

Опрошено 19453 респондентов на 400 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 67,8%.

Напомним:

  • Первый тур президентский выборов прошел 31 марта, по итогам которого во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
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