В Луганской области исчезло украинское телевидение и радио

С 4 апреля в Луганской области частично отключено вещание украинского телевидения и радио.

Об этом говорится в обращении коллектива филиала ОАО "НСТУ" "Региональная дирекция UA Донбасс".

Указывается, что из-за обесточивания объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения отсутствует аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2 в Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске.

"Из-за долга перед ООО "ЛЭО" с 9:00 четверга обесточена башня в г. Лисичанск", - говорится в обращении.

"Поэтому, вместо украинских радио и телеканалов, на совпадающих частотах вещают пропагандистские радиостанции и телеканалы, расположенные на оккупированной территории. Такая ситуация вызывает негативную реакцию жителей", - заявили в НСТУ.

В то же время в комментарии "Радио Свобода" и.о. председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что у "Общественного" вещателя нет долгов перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ).

Он подтвердил частичное отсутствие украинского радиосигнала и аналогового телесигнала в Луганской области.

Похожие отключения произошли и в Сумской области.

"Почему именно такие отключения – это тайна, покрытая мраком, почему они действуют именно так. В переписке с нами они (РРТ - ред.) настаивают на возвращении им 99,7 миллиона гривен за прошлый год, которые ни в документах не отражены, ни в бюджете не предусмотрены. Даже если бы эти деньги в НСТУ были, у нас нет никакого юридического основания рассчитываться с РРТ", - сказал Аласания.

По его словам, в НСТУ существует только задолженность в объеме 6,7 миллиона гривен за первый квартал 2018 года, эта задолженность уплачивается по графику.

После этого НСТУ больше не заказывала РРТ трансляцию каналов, которая сейчас была отключена.