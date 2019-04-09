Порошенко пообещал не назначать на должности своих бизнеспартнеров

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Вторник, 9 апреля 2019, 00:53

Президент Украины Петр Порошенко признал ошибки в кадровой политике и обещает не назначать больше на ответственные должности своих бизнеспартнеров и близких людей.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

Порошенко признал свои ошибки в кадровой политике.

"Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии, но я хочу подчеркнуть следующее: никаких бизнеспартнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет пока он является президентом, в том числе во время второго срока", - сказал он.

"И это принцип, который должны исповедовать все, а не только Петр Порошенко", - добавил он.

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Темы: Порошенко выборы президента 2019


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