Порошенко пообещал не назначать на должности своих бизнеспартнеров

Президент Украины Петр Порошенко признал ошибки в кадровой политике и обещает не назначать больше на ответственные должности своих бизнеспартнеров и близких людей.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

Порошенко признал свои ошибки в кадровой политике.

"Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии, но я хочу подчеркнуть следующее: никаких бизнеспартнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет пока он является президентом, в том числе во время второго срока", - сказал он.

"И это принцип, который должны исповедовать все, а не только Петр Порошенко", - добавил он.