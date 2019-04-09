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Силовики провели совещание на "Олимпийском": готовятся к дебатам

Вторник, 9 апреля 2019, 11:58

Правоохранители провели выездное  координационное совещание на стадионе "Олимпийский", чтобы обсудить распределение сил и обеспечения общественного порядка на возможных дебатах кандидатов в президенты.

Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что участие в совещании приняли первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, Председатель Национальной полиции Сергей Князев, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, руководство Национальной гвардии Украины, полиции Киева и дирекция стадиона.

 

"Руководители обсудили распределение сил и средств правоохранительных органов в случае, если дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся на НСК "Олимпийский", - сообщили в полиции.

В частности, правоохранители обсудили количество личного состава, которое необходимо будет привлечь к обеспечению безопасности. 

 

Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, которые будут участвовать в охране общественного порядка.

 
FB ОЛЬГА Атаманова

Князев заявил, что полиция готова к обеспечению безопасности людей.

 
FB ОЛЬГА Атаманова

Украинская правда

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Темы: дебатыЗеленскийПорошенкоОлимпийскийполиция
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