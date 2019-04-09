Силовики провели совещание на "Олимпийском": готовятся к дебатам
Правоохранители провели выездное координационное совещание на стадионе "Олимпийский", чтобы обсудить распределение сил и обеспечения общественного порядка на возможных дебатах кандидатов в президенты.
Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что участие в совещании приняли первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, Председатель Национальной полиции Сергей Князев, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, руководство Национальной гвардии Украины, полиции Киева и дирекция стадиона.
"Руководители обсудили распределение сил и средств правоохранительных органов в случае, если дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся на НСК "Олимпийский", - сообщили в полиции.
В частности, правоохранители обсудили количество личного состава, которое необходимо будет привлечь к обеспечению безопасности.
Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, которые будут участвовать в охране общественного порядка.
Князев заявил, что полиция готова к обеспечению безопасности людей.